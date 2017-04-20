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Paris'te silahlı saldırı

Saldırıda iki polisin ağır yaralandığı, saldırganın öldürüldüğü bildirildi.

3. Sayfa / 20 Nisan 2017 Perşembe 22:34
Paris'te silahlı saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'in en önemli caddelerinden Champs Elysees'te polise yönelik bir saldırı gerçekleştiği bildirildi.

BFM televizyonunun haberine göre, iki polisin ağır yaralandığı olayda saldırgan öldürüldü.

Cadde araç trafiğine kapatılırken, polis tarafından vatandaşların bölgeden uzak durması istendi.

SALDIRIYI IŞİD ÜSTLENDİ

Bir polisin hayatını kaybettiği, iki polisin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristin daha önce terör şüphesi ile fişlendiği öğrenildi. Teröristin 1977 doğumlu olduğu ve 16 yıl önce polislere yine saldırıda bulunduğu bildirildi.



İçişleri Bakanlığı, polis tarafından saldırganın evine ve arabasına arama yapıldığını bildirdi. Araba araması sırasında bomba imha ekibi getirtildi.

Paris'in sembol caddesinin hala polis tarafından kapatılmış durumda olduğu, bölge üzerinde de helikopterin uçuş yaptığı gözlemlendi.

Öte yandan saldırının caddenin 104. numarasında gerçekleştiği ve 102. numarada bulunan Türkiye turizm ofisi ve Yunus Emre Enstitüsünün çok yakınında olduğu açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'nin önümüzdeki günlerde yapacağı seyahatleri iptal ettiği duyuruldu.



Kaynak : AA

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