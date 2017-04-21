Paris saldırganı Al-Baljiki kod adlı Fransız

Champs Elysees Bulvarı üzerinde bulunan Türk Turizm ve Tanıtma Ofisi önünde polis otosuna uzun namlulu silahla ateş açan saldırgan, bir polisi sırtından vurup diğerini yaraladıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçarken polisle girdiği çatışma sonucu öldürüldü. Olay sırasında bir yabancı kökenli kadının da yaralandığı bildirildi.



Saldırganın polis tarafından tanındığı, Seine et Marne bölgesinde 16 yıl önce de polisle çatıştıktan sonra bir süre hapis yatıp serbest bırakıldığı açıklandı.



Olayın meydana geldiği cadde üzerinde polisin geniş çaplı bir araştırma yaptığı kaydedildi. Resmi olarak açıklanmasa da bazı haber kaynaklarına göre ikinci bir kişinin olduğu yönündeki söylentiler üzerine polis çevreyi abluka altına aldı. Bölgedeki metro istasyonları geçici olarak hizmet dışı bırakıldı.







Olayın meydana gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Hollande yaptığı açıklamada, saldırganın terör bağlantılı olduğunu açıkladı.







Bu arada olağanüstü hal uygulamasını 15 Temmuz 2017 tarihine kadar uzatan Fransa'da son saldırı ile birlikte DEAŞ'ın üstlendiği 5. saldırı sonrası Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turuyla ilgili olarak ülke genelinde güvenliğin arttırıldığına dikkat çekildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Marine Le Pen ve François Fillon son kampanya günü olan Cuma günü yapacakları programlarını iptal ettiklerini açıkladılar. Kaynak : İHA