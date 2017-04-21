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Sıcak Haber : Reina katliamını planlayan terörist öldürüldü!..

Örgütte ağır kan kaybı!

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 29'a yükseldiği bildirildi. Öldürülen teröristlerden birinin kımızı bültenle aranan İskan Akyüz olduğu belirtildi.

3. Sayfa / 21 Nisan 2017 Cuma 15:54
Örgütte ağır kan kaybı!

Valilikten yapılan açıklamada, Bestler-Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğundaki operasyonun kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 29'a ulaştığı kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "20 Nisan 2017 tarihinde aşağıda bilgilerini verdiğimiz operasyon kapsamında Bestler/Dereler bölgesinde tespit edilen üç terörist daha bugün (21 Nisan 2017 saat 12:30 sularında) birliklerimizle girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilmişlerdir. Şu ana kadar operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29 olmuştur. Operasyon devam ediyor. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin BOTAN sözde bölge sorumlusu İskan Akyüz adlı teröristin doktoru olduğu tespit edilmiştir."



İSKAN AKYÜZ KİMDİR?
Akyüz, asker, polis, korucu ve sivil olmak üzere 137 kişinin şehit edilmesi olayına karıştı. Hakkında Diyarbakır Başsavcılığı'nca yakalama emri bulunuyor. Akyüz, 2001-2006 yılları arasında Şırnak'taki Küpeli Dağı sorumlusu olarak ‘Ape Hüseyin’ kod adlı Kadri Çelik'in yardımcılığını yaptı. Mardin nüfusuna kayıtlı 44 yaşındaki İskan Akyüz, Küpeli Dağı'ndaki teröristlerden sorumlu iken Batman kent merkezinde 5 polisin şehit edilmesi talimatını verdi. 2008'de 9 askerin şehit edildiği Kemah'ta düzenlenen saldırı ile ilgili talimatı da İskan Akyüz'ün verdiği belirlenmişti.
Kaynak : İHA

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