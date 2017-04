Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Pazar günü; Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı; diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, pazar günü beklenen çok kuvvetli fırtına, soğuk hava ve kar yağışlarına bağlı olarak meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.



Genellikle yağmur şeklinde görüleceği belirtilen yağışların soğumayla birlikte Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, Marmara'nın doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği ifade edildi. Kar yağışlarının ise Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağının tahmin edildiği kaydedildi.



Rüzgarın; güney ve güneybatı zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 50 ila 80 km/saat olmak üzere yer yer fırtına; İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'de 70 ila 100 km/saat, zaman zaman 100 km/saat üzerinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği ifade edildi.



HAVA SICAKLIKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN 4 İLA 12 DERECE ALTINDA SEYREDECEK



Meteoroloji'den yapılan açıklamada, ayrıca hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalarak, mevsim normallerinin 4 ila 12 derece altında seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Sıcaklık düşüşleriyle birlikte pazar günü İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Marmara'nın güneydoğusu, Göller Yöresi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise hafif zirai don olayının beklendiği belirtildi.