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Melih Gökçek: Külliyen yalan!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Güvenpark'a cami yapılacağına yönelik haberlere ilişkin, 'Cami fikri aklımızdan bile geçmedi. Aklımıza getiren Mimarlar Odası. Niye gelenin geçeni̇n ihtiyacını karşılayacak bir mescit olmasın?' ifadesini kullandı.

Siyaset / 21 Nisan 2017 Cuma 16:03
Melih Gökçek: Külliyen yalan!

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal medya hesabı Twitter hesabından Güvenpark'a cami yapılacağına yönelik haberlere tepki gösterdi.

İddiaları 'Külliyen yalan.' olarak nitelendiren Gökçek, 'İşiniz gücünüz ajitasyon. Heykeller kalkıyor, cami yapılıyormuş. Haberi yapanın kimliğini bilenler niyeti bilir.' mesajını paylaştı.

Güvenpark'ta yapılacak çalışmaya ilişkin de bilgi veren Gökçek, şunları kaydetti:

'Yeni metro durağı yer altına yapılıyor. Üstüne kapalı dolmuş durağı yapılacak. Mimarlar Odası buna karşı çıkarken 'Bunlar Güvenpark'a cami de yaparlar.' diyerek suçlamada bulunmuştu. Hatırlayın, ben de twit atıp, 'Mimarlar Odasına teşekkürler, dolmuş durağının olduğu yere cami fikri mükemmel.' demiştim. Camii fikri aklımızdan bile geçmedi. Aklımıza getiren Mimarlar Odası. Niye gelenin geçeni̇n ihtiyacını karşılayacak bir mescit olmasın? Ancak heykelin yerine bir şey yapılacağı külliyen yalan. Haberin yapılış nedeni, yalan üzerine ajitasyon.'

Kaynak : AA

Melih GökçekBelediye BaşkanıMimarlar Odası


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