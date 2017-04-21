Melih Gökçek: Külliyen yalan!

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal medya hesabı Twitter hesabından Güvenpark'a cami yapılacağına yönelik haberlere tepki gösterdi.



İddiaları 'Külliyen yalan.' olarak nitelendiren Gökçek, 'İşiniz gücünüz ajitasyon. Heykeller kalkıyor, cami yapılıyormuş. Haberi yapanın kimliğini bilenler niyeti bilir.' mesajını paylaştı.



Güvenpark'ta yapılacak çalışmaya ilişkin de bilgi veren Gökçek, şunları kaydetti:



'Yeni metro durağı yer altına yapılıyor. Üstüne kapalı dolmuş durağı yapılacak. Mimarlar Odası buna karşı çıkarken 'Bunlar Güvenpark'a cami de yaparlar.' diyerek suçlamada bulunmuştu. Hatırlayın, ben de twit atıp, 'Mimarlar Odasına teşekkürler, dolmuş durağının olduğu yere cami fikri mükemmel.' demiştim. Camii fikri aklımızdan bile geçmedi. Aklımıza getiren Mimarlar Odası. Niye gelenin geçeni̇n ihtiyacını karşılayacak bir mescit olmasın? Ancak heykelin yerine bir şey yapılacağı külliyen yalan. Haberin yapılış nedeni, yalan üzerine ajitasyon.'





İŞİNİZ GÜCÜNÜZ AJİTASYON.

HEYKELLER KALKIYOR CAMİ YAPILIYORMUŞ..

YALANCIYI NE YAPSINLAR?

HABERİ YAPANIN KİMLİĞİNİ BİLENLER NİYETİ BİLİR.. pic.twitter.com/fbhZXiv1Uk — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 21 Nisan 2017

YENİ METRO DURAĞI YER ALTINA YAPILIYOR..

ÜSTÜNE KAPALI DOLMUŞ DURAĞI YAPILACAK..

MİMARLAR ODASI BUNA KARŞI ÇIKARKEN; — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 21 Nisan 2017

"Bunlar Güvenpark'a cami de yaparlar" DİYEREK SUÇLAMA DA BULUNMUŞTU. HATIRLAYIN BEN DE TWİT ATIP; — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 21 Nisan 2017

"MİMARLAR Odasına teşekkürler, dolmuş durağının olduğu yere cami fikri mükemmel" DEMİŞTİM... — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 21 Nisan 2017

CAMİİ FİKRİ AKLIMIZDAN BİLE GEÇMEDİ.

AKLIMIZA GETİREN MİMARLAR ODASI..

NİYE GELENİN/GEÇENİ̇N İHTİYACINI KARŞILAYACAK BİR MESCİD OLMASIN? — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 21 Nisan 2017