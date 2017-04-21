USD (Alış - Satış) : 3,64 - 3,65 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

Lavrov ile Tillerson telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la telefonda görüşerek, Moskova’nın, İdlib’teki kimyasal saldırının araştırılması önerisine karşı oldukları için pişman olduklarını söyledi.

Dünya / 21 Nisan 2017 Cuma 21:55
Lavrov ile Tillerson telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüşerek, Moskova’nın, Suriye’nin İdlib kentinde gerçekleşen kimyasal saldırının incelenmesi için ABD’nin önerisine karşı oldukları için pişman olduğunu ifade etti.

Lavrov ve Tillerson, Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı himayesinde, Suriye’nin İdlib kentinde, tarafsız bir soruşturma başlatma olasılığını incelemeye karar verdi. Ayrıca ikili ilişkilerin seyri de telefon görüşmesinde konuşulduğu aktarıldı. Kaynak : İHA

İdlibDışişleri BakanıRusya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı