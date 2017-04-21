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İki askeri şehit eden 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sabah Şırnak’ın Uludere ilçesi Nezirkıra kırsalında çıkan çatışmada 2 askeri şehit eden, 2 askeri de yaralanan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güncel / 21 Nisan 2017 Cuma 15:57
İki askeri şehit eden 6 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada, 'Sabah Şırnak Uludere Nezirkıra kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştı' denildi.

Bölgede sıcak takip kapsamında yürütülen ve halen devam operasyonda askerleri şehit eden ve yaralayan teröristlerden 6'sının saat 15.20 itibariyle etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

PKK Şırnak'ta saldırdı Kaynak : İHA

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