HDP'li vekile tahliye kararı

Terör soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra dosyası 'yetkisizlik' kararıyla Şırnak'tan Diyarbakır'a gönderilen HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada Aydoğan'ın tahliyesi kararlaştırıldı.



Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Aydoğan, tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek, Aydoğan'ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.



Duruşmada Aydoğan, iddianamede yer alan suçlamalara ilişkin savunma yaparak, üzerine isnat edilen suçlamaları reddetti.







Mahkeme Başkanının terörist cenazelerine neden katıldığı sorusuna Aydoğan, '2011-2012 yıllarında Diyarbakır'a yüzlerce cenaze geliyordu. Cenazelerin sahipleri partimizde görevli kişilerdi. Cenaze sahiplerinin birçoğunu tanıyordum ve sohbetim vardı. Partimize oy verenlerin çoğu zaten bizden cenazelerini sahiplenmemiz ve taziyelerine katılmamız için talepleri oluyordu. İnsani ve vicdani olarak seçilmemiz ve haklarını savunmamız için bizlere oy veren tabanımızın cenazelerine katılırdım. Üyesi olduğum siyasi partimin aldığı karar doğrultusunda cenazelere katılırdım. Propaganda amaçlı bir şey yapmadım.' şeklinde yanıt verdi.



Hakkındaki diğer suçlamaları da kabul etmeyen Aydoğan, tahliye talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, Aydoğan hakkında tahliye kararı verdi.



Duruşmayı, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, milletvekilleri Ziya Pir, Feleknas Uca ve Mahmut Toğrul ile Aydoğan'ın yakınları da izledi.



- İstenilen ceza



İddianamede, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 14 kez 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'suç ve suçluyu övmek', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' ve 'halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek' suçlarından 26 yıldan 103 yıla kadar hapis ile mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor. Kaynak : AA