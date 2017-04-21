Halk otobüsünde mastürbasyon skandalı

Olay geçen 17 Nisan günü meydana geldi ve halk otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Burdur'da bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İ.Y., saat 17.45'te 15 M 0022 plakalı halk otobüsünün arka bölümünde tek başına oturduğu koltukta mastürbasyon yapmaya başladı. Spermleri önündeki koltukta oturan kadın yolcu G.Z.'nin sırtına gelirken, ön tarafın dolu olan otobüste bu durumu gören yolculardan üniversite öğrencisi Z.A. da 'Sen sapık mısın' diye bağırıp müdahale etti.



Ortalık biranda karışırken otobüsün durmasını fırsat bilen İ.Y., kaçtı.Üzerine sperm gelen G.Z.'nin şikayeti üzerine otobüsteki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, mastürbasyon yapan özel güvenlikçi İ.Y.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol koşuluyla serbest kaldı.