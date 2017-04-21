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Esed Rus basınına konuştu

Rus medyasına konuşan Esed, barış zamanında özerklik talebi için bir neden bulunmadığını söyledi.

Dünya / 21 Nisan 2017 Cuma 22:48
Esed Rus basınına konuştu

Beşar Esed, terör örgütü PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde özerklik istemesinin savaş koşullarında açıklanabilir olduğunu ancak barış zamanında bunun için bir neden bulunmadığını ifade etti.

Sputnik'e konuşan Esed, Şam yönetiminin ülkenin kuzeyindeki bölgeyi şu an için kontrol edemediğini belirtip şu ifadeleri kullandı: “Barış zamanında özerklik ya da konfederasyon ya da başka bir yönetim tarzından söz edecek olursak, bu konu anayasaya bağlı olacak. Zira Suriye, farklı kültürlerin, etnik grupların, dinlerin, mezheplerin bir arada bulunduğu bir ülke. Bu nedenle, bu sosyal karmanın hiçbir kısmı Suriye'nin geleceğini tek başına tayin edemez, bunun için oybirliği gerekli.”

Esed, bu doğrultuda PYD'nin özerklik talebi için yeni anayasayla ilgili müzakerelerin beklenmesi gerektiğini vurguladı. Esed, Kürtlerin ezici çoğunluğunun özerklik ya da konfederasyon fikrine hiçbir zaman inanmadığını da kaydetti.

Terör ÖrgütüPydSuriyeBeşar Esad


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