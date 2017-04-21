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Esad'dan tuhaf açıklama

Suriye Devlet Başkanı Esad, Suriye'deki iç savaşla ilgili açıklamalarda bulundu. Esad, savaşta yüz binlerin değil on binlerin öldüğünü iddia etti.

Dünya / 21 Nisan 2017 Cuma 15:33
Esad'dan tuhaf açıklama

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkede Mart 2011'den bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin açıklamada bulundu.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Esad, “Basından duyduğunuz gibi Suriye'de yüz binlerce kişi ölmedi, on binlerce kişi öldü. Elbette, kendisinden haber alınamayan kişiler de hesaba katılabilir. Bunlar resmi rakamlar. Ancak Batı'dakiler ölü sayısına öldürülen teröristleri de dahil ediyor. Sayıları çok fazla olan teröristler, devlet tarafından hayatını kaybetmiş kişiler olarak görülmüyor. Aynı durum Suriye'ye savaşmaya gelen yabancılar için de geçerli. Onların sayısı on binleri, belki de yüz binleri bulabilir.” dedi.

Esad, rakamların olduğundan fazla gösterildiğini iddia ederek, verilerin 'durumun ne kadar feci olduğunu göstermek ve Suriye'ye müdahale etmek için insani gerekçe olarak kullanmak amacıyla' şişirildiğini savundu.

BM'nin Suriye'de ölenleri saymak için gerekli araçlara sahip olmadığını, bu nedenle BM'nin verilerini kabul etmediğini de kaydeden Esad, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Daha önce söylediğim gibi, farklı gruplar, yabancılar, Suriyeliler ve diğerleri hakkında konuşuyoruz. Bu nedenle, bunları saymak zor bir iş. Elimizde olan tek şey, resmi veriler. Elbette ölü sayısı, resmi verilerin üzerinde olacaktır, ancak biz herhangi bir rakamı alıp hemen deklare edemeyiz.”

BM'nin verilerine göre, Suriye'de krizin başlangıcından bu yana 300 bin kişi hayatını kaybetti.

Beşar EsadSuriye Devlet Başkanı


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