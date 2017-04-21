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Edremit'te helikopter kazası!

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’ndan kalkış yapmak isteyen ’Gyrocopter’ cinsi iki kişilik özel helikopter, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kaza yaptı ve kırıma uğradı.

3. Sayfa / 21 Nisan 2017 Cuma 17:07
Edremit'te helikopter kazası!

Edinilen bilgiye göre, TC-UFU tescilli Gyrocopter cinsi özel helikopter saat 15.30 sıralarında Koca Seyit Havalimanı pistinden kalkmak isterken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı.

Pist dışına savrulan helikopterin ana pervanesinde ağır hasar meydana geldi. Pilot Yücel Yondemir kazayı yara almadan atlatırken, Koca Seyit ARFF yangın kurtarma ekipleri hemen olaya müdahale ederek, olası bir yangına karşı önlem aldılar.

Olayla ilgili kaza kırım ekiplerinin soruşturma için kazayı raporlaması bekleniyor.


Kaynak : İHA

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