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Dolar/TL 3,65'in altını gördü

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, 3,65 seviyesinin altını gördü.

Ekonomi / 20 Nisan 2017 Perşembe 10:38
Dolar/TL 3,65'in altını gördü

Dün küresel piyasalarda artan dolar talebine paralel 3,6855 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü yüzde 0,32 artışla 3,6727'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başladı ve 3,6490'a kadar gerilemesinin ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 3,6510 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,21 düşüşle 3,9250, sterlin/TL de yüzde 0,14 değer kaybıyla 4,6890'dan işlem görüyor.

Analistler, Avrupa'da yaklaşan seçimler ve jeopolitik risklerin piyasaların odak noktasında kalmaya devam ettiğini belirterek, bugün, Avrupa'da tüketici güven endeksi ve ABD'de işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,6750 seviyesinin direnç olarak güçlendiğini dile getiren analistler, 3,65'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 3,6220 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Kaynak : AA

Dolar


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