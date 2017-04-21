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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Acıpayam ilçesindeki kazada, sürücü hayatını kaybetti, eşi ve torunu yaralandı.

3. Sayfa / 21 Nisan 2017 Cuma 12:40
Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Acıpayam'dan Çameli istikametine giden İsmet Yılmaz (55) idaresindeki 20 KD 894 plakalı kamyonet, Aliveren mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonette bulunan Yılmaz'ın eşi Serpil Yılmaz (50) ve torunu 5 yaşındaki Safiye Buğlem Yılmaz yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yılmaz'ın cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsmet Yılmaz'ın Çameli ilçesinde bugün kurulan pazara gitmek üzere Acıpayam'dan yola çıktığı, mefruşat ticareti ile uğraştığı öğrenildi.

Kaynak : AA

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