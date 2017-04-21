CHP şimdi de oraya gidiyor

ATİLLA KART'TAN BAŞVURU SONRASI AÇIKLAMA



CHP'nin avukatı Atilla Kart, Danıştay'a başvuru sonrasında şu açıklamalarda bulundu:



Sadece Hayır oyu verenlerin hukukuna değil, Evet oyu verenlerin de hukukuna sahip çıkıyoruz. Vatandaşlarımızın iradelerine sahip çıktığımız gibi 80 milyon vatandaşımızın da hak ve hukukuna sahip çıkıyoruz.



Anayasa'nın 79. maddesi 1. fıkrasına göre yargı organları, yani YSK seçimlerin genel yönetim ve denetimi ile sorumludur. Oy kullanımı bitmiştir, tasnif yapılmıştır, o aşamada ilçe ve iller üzerinden gelen talepler hakkında YSK, adeta bir yargı organı gibi değerlendirme yapıp karar vermiştir.



Oyların kullanılmasından ve sandıkların kapanmasından sonraki aşamadır. Sandıkların kapanmasından evvel, 298 sayılı yasanın ilgili maddelerinde orada ilçe seçim kurulu ve sandık kurullarının zarfları ve pusulaları ne şekilde mühürleyecekleri, kimlerin huzurunda yapılacağı ve tasnif aşamasında mühürsüz olan oy ve zarflar ile geçersiz olan oyların tespit edileceği amirdir. Mühürsüz oy, mühürlü oy, geçerli, geçersiz oy ayrımını sayfalarla izah etmiş.



'TAM KANUNSUZLUKTAN SÖZ EDİYORUM'



Burada tam kanunsuzluk hali söz konusudur. Hukuka, yasaya aykırılıktan söz etmiyorum, tam kanunsuzluktan söz ediyorum. Yani yok hükmünde olan bir işlemden söz ediyorum.



Yargı demokrasiye sahip çıkmak zorunda.



CHP'li Tezcan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetmişti:



Mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesine ilişkin YSK işleminin iptali talebiyle bugün Danıştay'da dava açıyoruz. Ayrıca dava sonuna kadar halkoylaması sonuçlarının kesinleştirilmesinin önlenmesi için yürütmeyi durdurma talep ediyoruz. Avukatımız Atilla Kart bugün Danıştay'a dava dilekçesini verdikten sonra saat 16.00'da YSK önünde gerekli açıklamaları yapacaktır. İster Hayır ister Evet demiş olsun oy kullanan 49 milyon vatandaşımızın hakkını korumak için hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz.