USD (Alış - Satış) : 3,64 - 3,65 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

ÇAYKUR'dan iddialara cevap

ÇAYKUR, ’Katarlılara satıldı’ iddiası ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak satışın söz konusu olmadığını duyurdu.

Ekonomi / 21 Nisan 2017 Cuma 22:33
ÇAYKUR'dan iddialara cevap

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ÇAYKUR, bir gazetede ve bazı internet sitelerinde çıkan 'kurumun Katarlılara satıldığı' yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

'KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL'

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan 2 cümlelik yazılı açıklamada 'ÇAYKUR'un Katarlılara satıldığı haberinin gerçekle alakası yoktur. Böyle bir konu kesinlikle söz konusu değildir.' ifadelerine yer verildi.
Kaynak : İHA

ÇaykurYazılı Açıklama


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı