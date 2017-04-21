ÇAYKUR'dan iddialara cevap

ÇAYKUR, ’Katarlılara satıldı’ iddiası ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak satışın söz konusu olmadığını duyurdu.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ÇAYKUR, bir gazetede ve bazı internet sitelerinde çıkan 'kurumun Katarlılara satıldığı' yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
'KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL'
ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan 2 cümlelik yazılı açıklamada 'ÇAYKUR'un Katarlılara satıldığı haberinin gerçekle alakası yoktur. Böyle bir konu kesinlikle söz konusu değildir.' ifadelerine yer verildi.
Kaynak : İHA