Bekir Çoşkun: İlk işimiz CHP'yi kurtarmak

Bekir Coşkun, bugün kaleme aldığı yazısında CHP'nin referandumda izlediği politikayı eleştirdi.



Referandum öncesi evetçilere hakaretler yağdıran Sözcü yazarı Bekir Coşkun, 'İlk işimiz; CHP'yi sekiz kez seçim kaybedenlerden kurtarmak olmalı...Bu aynı anda verdiğimiz hukuk mücadelesine engel değil...' sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin basiretsizliği yüzünden hayırcıların kaybettiğini belirtti.



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