‘AYM iptal etti’ bilgisi yalan çıktı

Geçtiğimiz salı partisinin grup toplantısında 'AYM, 6 Şubat 2014'te Bitlis Güroymak'ta mühürsüz oy kullanıldığı gerekçesiyle seçimi iptal etti' diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği bilginin yalan olduğu ortaya çıktı. CHP liderinin verdiği tarihte AYM'nin Güroymak'la ilgili kararı olmadığı, o tarihteki tek kararın Mersin'deki oda seçimine ilişkin olduğu ortaya çıktı. 30 Mart'tan 2014'te Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan seçimlerde mühürsüz oy kullanıldığı gerekçesiyle seçimlerin iptal edildiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, bu seçimle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvurulduğunu, 6 Şubat 2014'te ret kararı verildiğini söylemişti. Ancak söz konusu tarihte Anayasa Mahkemesi'nce 14 karar verilirken, bu kararlar arasında Bitlis Güroymak seçimleriyle ilgili hiçbir karar bulunmuyor. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu yalanı aynı tarihte Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası seçimleriyle ilgili verilen bir kararla karıştırarak uydurduğu öğrenildi. CHP lideri tarih konusunda da bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu'nun karar tarihi olarak gösterdiği 6 Şubat'ta henüz seçimler yapılmamıştı.



ÇARPITMA, ALDATMA VAR

Kılıçdaroğlu'nun 'mühürsüz oylar iptal edilir' algısını sağlamlaştırmak için grup toplantısında da okuduğu bölümünde, 'Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilecek zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Mühürsüz oy pusulası ve zarfla kullanılan oylar geçersiz sayılır' deniliyor. Ancak AYM kararında açıkça bu ibarelerin Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın seçimleriyle ilgili yönetmelikten alıntılandığı vurgulanırken, Kılıçdaroğlu ise grup toplantısında bu kısımlarını okumayarak sanki seçimlere yönelik kararmış gibi vermeye çalıştı