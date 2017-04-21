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Avrupa Konseyi'nden CHP'nin umutlarını bitiren açıklama

'Hiçbir uluslararası kurumun herhangi bir ülkedeki bir referandumu geçersiz sayma hakkı yok'.

Yaşam / 21 Nisan 2017 Cuma 00:04
Avrupa Konseyi'nden CHP'nin umutlarını bitiren açıklama

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, hiçbir uluslararası kurumun herhangi bir ülkedeki referandum sonucunu geçersiz sayma hakkı bulunmadığını söyledi.

Jagland, Strazburg'da yaptığı, Alman basınında yer alan açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) halk oylamasının iptaline yönelik başvuruları reddetmesinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AHİM) taşınmasının düşünebileceğini belirtirken, 'Hiçbir uluslararası kurumun herhangi bir ülkedeki bir referandumu geçersiz sayma hakkı yok.' ifadesini kullandı.

Jagland, açıklamasında, idam cezasının Avrupa Konseyi üyeliği ile bağdaşmayacağını dile getirdi. Kaynak : AA

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