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Alman adaleti! 3 yılda serbest kaldı

Almanya’da küçük yaştaki kızları tuvalette sıkıştırırken olaya müdahale eden Tuğçe Albayrak’ı döverek ölümüne yol açan Sırp vatandaşı serbest bırakıldı.

Dünya / 21 Nisan 2017 Cuma 02:19
Alman adaleti! 3 yılda serbest kaldı

ALMANYA'da 15 Kasım 2014'te bir fast food lokantasının tuvaletinde küçük yaştaki iki kızı sıkıştıran Sırp vatandaşı Sanel M., kızlara yardıma gelen Tuğçe Albayrak (23) ile tartışmıştı. Kızları saldırganın elinden kurtaran Tuğçe, restoranın park alanında bu kez kendisi saldırganın kurbanı olmuştu. Tuğçe'ye yumrukla saldıran Sanel M. genç kızı döverek komaya sokmuş, 12 gün boyunca komada kalan Tuğçe, 26 Kasım'da hayatını kaybetmişti. Sanel M. Darmstadt'ta görülen davasında gençlik yasası gereği üç yıl hapis cezası aldı. Bu yılın mart ayında Federal İdare Mahkemesi Sanel M'ye sınır dışı kararı verdi.



3 yılda serbest

Mahkeme, Tuğçe'nin ölümüne yol açan Sanel'in Almanya'ya sekiz yıl boyunca girişini de yasakladı. Bu karar gereği Sanel M. perşembe sabahı kaldığı Wiesbaden Cezaevi'nden eli kelepçeli olarak alındı. Polis nezaretinde Frankfurt Havalanı'na getirildi ve eli kelepçeli olarak tüm yolculardan önce uçağa bindirildi. Sanel M. ile birlikte iki polis de uçağa binerek Belgrad'da uçtu. Sanel M, sekiz yıl içinde Almanya'ya giriş yaparsa yine tutuklanacak.


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