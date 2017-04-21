ABD'den Polonya'ya NATO desteği

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan, Polonya Liderlerine ABD'nin ülkeyi NATO konusunda desteklediği ve Polonya'nın 'Rusya'nın saldırganlığı' konusundaki endişelerini paylaştığı mesajını verdi.



Başkent Varşova'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakanı Beata Szydlo ile bir araya gelen Ryan, ziyaretinin amacının NATO'da iki ülkenin 'stratejik ortaklığından' duyulan memnuniyeti göstermek ve 'NATO ittifakına olan sadakati' yeniden teyit etmek olduğunu belirtti.



Ryan, 'NATO'da Polonya'ya destek sözü vermek üzere buradayız. Ayrıca, Rusya'nın saldırganlığı konusunda duyulan endişeyi paylaşıyoruz. Rusya'nın bu saldırganlığını sindirmek için bilhassa siz Polonyalılarla yan yana, omuz omuza duruyoruz.' dedi.



NATO askerlerinin Polonya'da Rus sınırına yakın bir yere konuşlandırılmasının ardından Rusya-NATO ilişkilerindeki gerginlik tekrar gündeme gelmişti.



Askerler Rusya'nın İskender füzeleri ve S-400 füze savunma sistemleri bulunan Kaliningrad bölgesine 57 kilometre mesafedeki Orzysz kentine konuşlandırılmıştı.



Kaynak : AA