USD (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67 EURO (Alış - Satış) : 3,93 - 3,93

Yengesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldürdü

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde O.B., cezaevinde olan ağabeyinin eşiyle gönül ilişkisi kurduğunu iddia ettiği arkadaşı 30 yaşındaki Ali Demir'i av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü.

3. Sayfa / 20 Nisan 2017 Perşembe 10:53
Yengesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldürdü

Olay, Yenimescit Mahallesi Karanlık Dere mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre O.B., cezaevinde olan ağabeyinin eşiyle gönül ilişkisi kuran arkadaşı Ali Demir'i konuşmak için Karanlık Dere mevkisindeki ormanlık alana çağırdı. Ali Demir, 17 SL 714 plakalı hafif ticari aracıyla ormanlık alana giderek O.B.'yi beklemeye başladı. Bu sırada gelen O.B., yanında getirdiği ruhsatsız av tüfeğiyle araçta bekleyen Demir'i başına 5 el ateş ederek öldürdü. Ardından da olayda kullandığı av tüfeğiyle Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

O.B.'nin cinayeti itiraf etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ali Demir'in cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüpheli O.B.'nin, pazarlamacılık yapan Ali Demir ile daha önce birlikte çalıştıkları bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak : DHA

PolisİtirafEmniyet MüdürlüğüAdli Tıp Kurumu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı