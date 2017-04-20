Türk Telekom'dan LG özel serisi iki yeni akıllı telefon

Türk Telekom, LG tarafından müşterilerine özel geliştirilen Türk Telekom K8 (2017) ve Stylus 3'ü çok yakında müşterileriyle buluşturacak.



Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 4,5G uyumlu cihaz portföyüne yenilerini ekledi.



LG'nin Türk Telekom müşterilerine özel olarak geliştirdiği Türk Telekom K8 (2017) ve Türk Telekom Stylus 3 çok yakında sadece Türk Telekom mağazalarında satışa sunulacak.



Türk Telekom K8 (2017) 5 inç HD ekranı ve metalik kavisli kenarları ile telefon kullanımı kolaylaşıyor. Ayrıca 2500mAh bataryası ile uzun ömürlü kullanım sağlayan söz konusu cihazın 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip K8(2017)'nin 1/3' sensörü ve F2.2 merceğiyle çekimleri çok daha berrak hale geliyor. Müşteriler, telefona 799 lira peşin fiyatla sahip olabilecek.



Türk Telekom Stylus 3 ise 5.7 inçlik HD ekranı, gelişmiş akıllı kalemi ve ince tasarımı ile dikkati çekiyor. Geliştirilmiş hassasiyete sahip 1.8 mm ince uçlu kalem, akla geldiği anda not almayı, çizmeyi, seçme ve işaretlemeyi sağlıyor.



Stylus 3'ün 3200mAh pil seçeneği ile akıllı telefon deneyimi daha uzun süreli hale geliyor. 13 MP'lik arka kameraya sahip olan Stylus 3'ün 8 MP'lik de ön kamerası bulunuyor. Türk Telekom Stylus 3'e bin 399 lira peşin fiyatla sahip olunabiliyor.



- Yeni müşterilere 384 liralık indirim



Türk Telekom müşterileri, Türk Telekom K8 (2017) ve Stylus 3'e diledikleri Türk Telekom faturasına ek 12 veya 24 ay taksitli ödeme seçeneği ile sahip olabilecek. Üstelik, son 30 gün içinde Türk Telekom faturalıya gelen mobil müşterilere 384 liralık indirim uygulanacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, şirket olarak müşterilerinin yeni mobil teknolojileri ve mobil interneti doya doya kullanmasının en büyük öncelikleri olduğunu bildirdi.



Bu kapsamda müşterilerini üstün performansa sahip cihazlara Türk Telekom ayrıcalıklarıyla ve uygun fiyatlarla buluşturmaya devam ettiklerini aktaran Önal, şunları kaydetti:



'Şimdi de LG tarafından Türk Telekom'a özel olarak üretilen, fiyat ve performansları ile göz dolduran Türk Telekom K8 (2017) ve Stylus 3 cihazlarını müşterilerimizin beğenisine sunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 5.7' HD ekranlı Türk Telekom Stylus 3, sahip olduğu hassas akıllı kalemiyle kullanım deneyimini kolaylaştırıyor ve cepte bir bilgisayar deneyimi sunuyor. Türk Telekom K8 (2017) ise uygun fiyat ve performans açısından kendi sınıfında öne çıkıyor. Akıllı telefon sahipliği oranında yüzde 75'le sektör lideri olarak, önümüzdeki dönemde de akıllı cihazlarda avantajlı tekliflerimize hız kesmeden devam edeceğiz.'



Kaynak : AA