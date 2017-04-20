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Tüketici güven endeksi nisanda yüzde 5 arttı

Tüketici güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,1 oranında artarak 71,3 oldu.

Ekonomi / 20 Nisan 2017 Perşembe 10:29
Tüketici güven endeksi nisanda yüzde 5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Nisan ayı tüketici güven endeksini açıkladı.

Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,1 oranında arttı; 2017 yılı Mart ayında 67,8 olan endeks değeri Nisan ayında 71,3 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,4 oranında artarak Nisan ayında 90,7 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mart ayında 93,2 iken, Nisan ayında yüzde 3,3 oranında artarak 96,2 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre arttığını göstermektedir.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,7 oranında artarak Nisan ayında 73,1 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 26,3 oranında arttı. Mart ayında 19,9 olan endeks, Nisan ayında 25,1 değerine yükseldi. Bu artış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını göstermektedir.

Kaynak : İHA

CumhuriyetTürkiye İstatistik KurumuTürkiyeMerkez Bankası


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