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Trafik magandası kamerada

İstanbul Bahçeşehir’de bir trafik magandası trafiği alt üst etti. Maganda yola atlayan köpeği de yaptığı manevrayla az kalsın eziyordu. Trafikte yaşanan bu anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

3. Sayfa / 20 Nisan 2017 Perşembe 11:27
Trafik magandası kamerada
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Bahçeşehir'de geçtiğimiz gün kaydedilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Trafikte drift yaparak ilerleyen maganda,karşıdan gelen araçlara aldırış etmeden yaptığı tehlikeli şovla yürekleri ağza getirdi. Maganda nedeniyle cadde üzerinde seyir halinde giden sürücüler durmak zorunda kaldı.

Bu sırada trafik magandasının yaptığı bir manevra nedeniyle yola atlayan bir köpek de zor anlar yaşadı. Köpek son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu. Tüm bu yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, maganda yolda yanlama yapıyor. Araçlar zor anlar yaşarken, bazı sürücülerin durduğu görülüyor.Öte yandan yola atlayan köpeği korkutmak için maganda aracıyla dönmeye başlıyor.Bu sırada köpek de ezilmekten son anda kurtuluyor.

Kaynak : İHA

KöpekTrafik Magandası


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