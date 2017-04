Torununun gözünden Bedri Rahmi Eyüboğlu

Sabahattin Rahmi Eyüboğlu, dedesi şair Bedri Rahmi'nin halk tarafından çok sevildiğini belirterek, 'Bedri Rahmi Eyüboğlu'nu anlamak için çok aydın olmak ve onun yazdıklarını söylediklerini anlamak için yedi ansiklopedi devirmek gerekmez. Dedemi anlamak kolaydır çünkü dedem halk insanıdır.' dedi.



Eyüboğlu, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, şairin şiirinden yola çıkılarak 'Sevmek Güzel Meslek' adı verilen Ankara CerModern Sanat Merkezindeki Bedri Rahmi Eyüboğlu sergisinde AA muhabirine dedesi şair, yazar ve ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu'nu anlattı.



Otelcilik işiyle meşgul olurken babasının isteğiyle 27 yıldır dedesi Bedri Rahmi Eyüboğlu ve babaannesinin resim sergileriyle ilgilendiğini belirten Eyüboğlu, Türk halkına ecdadını, sergiler vesilesiyle tanıttığı için büyük bir keyif aldığını bildirdi.



Dedesini her kesimden insanın anladığını ve çok sevdiğine işaret eden Eyüboğlu, 'Bedri Rahmi Eyüboğlu'nu anlamak için çok aydın olmak, onun yazdıklarını, söylediklerini anlamak için yedi ansiklopedi devirmek gerekmez. Dedemi anlamak kolaydır çünkü dedem, halk insanıdır.' dedi.



Şair Bedri Rahmi'nin anlatmak istediğini net bir şekilde aktardığı için halk nezdinde anlaşılır biri olduğuna dikkati çeken Eyüboğlu, şöyle devam etti:



'Dedem 'aydın' lafına çok kızgındır ve sürekli, 'Kaç mumluk aydın bu?' diye söylerdi. Bilirsiniz, bir aydın bir yazı yazar, okumak ve anlamak için iki ansiklopedi karıştırırsınız, bakarsınız ne demek istiyor bu adam diye. Dedem hiçbir zaman öyle biri olmadı ve halkı tarafından anlaşıldı. Halk tarafından anlaşılınca da sevilirsiniz veya sevilmezsiniz. Dedem Bedri Rahmi Eyüboğlu her zaman sevilenlerden biri oldu.'



'Karadut, Ermeni bir genç kızdı'



Bedri Rahmi'nin en bilinen şiirlerinden 'Karadut'a konu olan kişinin babaannesi olmadığını anlatan Eyüboğlu, 'Bu coşku, dedemin hayatına birkaç kez girdi. Artık her ikisi de vefat ettiği için söylemekte mahsur yok. Karadut'u herkes babaannem zanneder ama Karadut babaannem değildi. Ben de Ermeni bir genç kız olduğunu seneler sonra öğrendim. İnsanlar zannederler ki Karadut'tan başka kimse yok ama dedemin hayatında ona etki eden birkaç insan vardı. 'Karadut' bunların içinde en bilineniydi.' dedi.



Eyüboğlu, sanatçıların sevgiyle yükselişe geçmeye ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, dedesi Bedri Rahmi'nin de sanat yaşamındaki yükselişini sevgiden aldığını ifade etti.



'O zamanlarda dostluk, arkadaşlık daha önemliydi'



Bedri Rahmi'nin hüzünlü taraflarının da olduğuna dikkati çeken Eyüboğlu, Ankara CerModern Sanat Merkezinde, 'Sevmek Güzel Meslek' adını taşıyan sergide bu izlerin görülebileceğini belirterek, 'Dedemin bütün bu eserleri sadece sevgiyle çıkan işler değil, yaşadığı üzüntünün de payı var. Sevmenin dedem için önemi büyük ve onlar da neye yansıdığını yazılarına, resim ve şiirlerine bakarak görebiliyorsunuz. Bu sergide o etkileşimden ortaya çıkmış çok güzel iş ve örnekler var.' diye konuştu.



Şair Bedri Rahmi'nin hayata veda ettiği 1975 yılındaki sosyal çevreyle bugünkü arasında farklar olduğunu aktaran Eyüboğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Şimdi insanlar yaşam savaşında ve herkes kendi derdinde ama dedemin yaşadığı zamanlarda insanların arasında dostluk, arkadaşlık daha önemliydi. İnsanlar daha paylaşımcı ve daha çok kendinden başkasını düşünen bir hali yaşıyorlardı. O zaman bu duyguların yoğunluğu fazlayken insanların bu duyguyu yaşaması da çok normal bir hale geliyor. Şimdi bir hayat kavgası içinde bu duyguyu yakalayanlar daha mutlu ama onlar da bir parmaktaki sayıdan daha az. Neden böyle? Çünkü insanlar hep bir koşuşturma içinde, hep kendini düşünüyor. Başkasını düşünüp sevecek hali kalmadı. Diliyorum bu dünya, yaşadığı bu dönemden eskiye döner.'



Özellikle çocuklara ve gençlere Türk sanatçıların tanıtılmasını isteyen Sabahattin Rahmi Eyüboğlu, şunları kaydetti:



'Çevirin bir çocuğu sorun, 'Hangi sanatçıyı tanıyorsun?' diye, hepsi Pablo Picasso, Vincent van Gogh veya Paul Cezanne diyebilir, elbette bunları da öğrensinler ama ben istiyorum ki Bedri Rahmi, İbrahim Çallı, Nazmi Ziya Güran, Osman Hamdi Bey'i de bilsin ve söylesinler.'



Sergide neler var?



Sergide yer alan eserler için kapsamlı bir çalışma yapıldı. Eyüboğlu'nun Kalamış'taki evindeki çalışmaları ile yaklaşık 30 koleksiyonerin elinde bulunan eserler toplandı. Eyüboğlu'nun kişisel eşyalarının da yer aldığı sergi 30 Temmuz'da Ankara CerModern'de gezilebilecek.



'Sevmek Güzel Meslek' isimli sergi kapsamında Bedri Rahmi Eyüboğlu hakkında birçok edebiyat söyleşisi ve şiir dinletileri de düzenleniyor. Kaynak : AA