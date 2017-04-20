Son dakika geçti: Soro öldürüldü

Şırnak'ta Bestler Dereler kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya çıktı.



Şırnak Valiliği, Bestler-Dereler bölgesinde sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu.



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, 'İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda hava kuvvetlerimizin ve Atak helikopterinin ateş desteğiyle etkisiz hale getirilen 18 bölücü terör örgütü mensubu ve yaralı ele geçirilen 1 bölücü terör örgütü mensubuna ilaveten 7 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda 1'i yaralı 25'i ölü olmak üzere toplam 26 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir' denildi.



Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde cephe sorumlusu 'Soro' kod adlı terörist olduğu tespit edildi.