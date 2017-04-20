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Şırnak'ta teröristlere operasyon

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak Bestler-Dereler kırsalında düzenlenen terör operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayınının 16'ya yükseldiğini açıkladı.

3. Sayfa / 20 Nisan 2017 Perşembe 08:54
Şırnak'ta teröristlere operasyon

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda hava kuvvetlerimizin ateşiyle etkisiz hale getirilen on bir(11) Bölücü Terör Örgütü mensubuna ilaveten kaçan iki(2) Bölücü Terör Örgütü mensubu daha kobra helikopterinin ateşiyle etkisiz hale getirilmiş olup toplam on üç (13) Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

Genelkurmay daha sonra yaptığı açıklamada öldürülen terörist sayısını 16 olarak açıkladı.

Kaynak : İHA

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