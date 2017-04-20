Şehit hakim gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bugün Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit hakim Onur Alan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Altınordu İlçesi Karapınar Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada dualar edilip helallik alınırken, emekli öğretmen baba Mahmut, emekli hemşire anne Fatma Alan ile ablası Pelin Şahin gözyaşlarına boğuldu. İki çocuklarından tek oğullarını helikopter kazasında şehit veren Fatma ve Mahmut Alan çifti güçlükle ayakta durmaya çalışırken, yakınları destek oldu.



Düşen helikopterde şehit olan hakim için gözyaşları sel oldu



Tabuta sarılıp ağlayan anne Fatma Alan, 'Yavrum sana doyamadım ah yavrum' diye gözyaşı döktü. Şehit için helallik alındıktan sonra tabutu tören mangası tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Bu sırada şehidin ablası Pelin Şahin de kardeşinin tabutu altına girerek cenaze aracına kadar taşıdı.



Düşen helikopterde şehit olan hakim için gözyaşları sel olduŞehit hakim Onur Alan'ın cenazesi öğleyin namazın kılınacağı Ulu Cami avlusuna götürüldü.



10 BİN KİŞİ UĞURLADI



Şehit hakim Onur Alan'ın cenazesi, cenaze aracıyla Karşıyaka Mahallesindeki evinden alınarak Ulu Cami avlusuna getirildi. Burada düzenlenen törene Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti ve CHP milletvekilleri, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, polis ve askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törende, şehidin annesi Fatma Alan, tabuta sarılarak, 'Yavrum canım oğlum beni de götür, beni bırakıp gitme' diyerek ağıt yaktı.



Protokolle birlikte saf tutan baba Mahmut Alan taziyeleri kabul etti. Bekar olan ve bir ablası bulunan şehit Alan'ın görev yeri Tunceli Ovacıkta5 ay önce göreve başladığı belirtildi. Cenaze töreninin ardından şehidin cenazesi askeri erkan tarafından cenaze aracına taşındı. Anne Fatma Alan ve şehidin ablası Pelin Şahin, cenaze aracına binİP, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit hakim Onur Alanın cenazesi daha sonra şehir mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Kaynak : İHA