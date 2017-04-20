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Şanlıurfa'da kamyonet devrildi: 4 ölü, 8 yaralı

Bozova'dan Halfeti'ye çeyiz almaya giden kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 20 Nisan 2017 Perşembe 15:19
Şanlıurfa'da kamyonet devrildi: 4 ölü, 8 yaralı
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 10 FA 641 plakalı kamyonet, Bozova- Halfeti karayolu İncirlik Mahallesi yakınında devrildi.

Kazada kamyonette bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonette bulunanların Bozova'dan Halfeti'ye çeyiz almaya gittiği öğrenildi.
Kaynak : AA

İncirlikŞanlıurfa112 Acil Servis


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