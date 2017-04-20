USD (Alış - Satış) : 3,64 - 3,64 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Şanlıurfa'da feci kaza

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde çeyiz almaya gidenlerin içinde bulunduğu açık kasa pikabın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı.

3. Sayfa / 20 Nisan 2017 Perşembe 14:49
Şanlıurfa'da feci kaza
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova-Halfeti yolunun İncirli kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 FA 641 plakalı pikap, Halfeti'den Bozova'ya çeyiz almaya giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar, Bozova ve Şanlıurfa'dan giden ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak : İHA

Trafik Kazası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TEK KAYBEDEN PKK VE FETÖ OLDU!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HEPİMİZ KAZANDIK KİM KAYBETTİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı