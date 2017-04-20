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Psikolojik bunalıma girince soyundu

Manisa’da psikolojik bunalıma girdiği iddia edilen bir vatandaş Manisa Valiliğinin önünde soyunarak bağırmaya başladı.

3. Sayfa / 20 Nisan 2017 Perşembe 11:35
Psikolojik bunalıma girince soyundu
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Edinilen bilgiye göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan ve atanamadığı için psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen öğretmen 31 yaşındaki Rıdvan T., ailesi tarafından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tedavi görmesi amacıyla Manisa'ya getirildi.

Bir ara ailesinin yanından ayrılan Rıdvan T. Manisa Valiliğinin önüne gelerek soyunmaya başladı.

Manisa Valiliği polis noktasında görevli polislerin müdahalesiyle, Rıdvan T. hemen polis kulübesine alındı. Burada polislerin sakinleştirmeye çalıştığı Rıdvan T. için ambulans talebinde bulunuldu. Etrafına bağırarak tepki gösteren Rıdvan T. güçlükle sakinleştirildi. Polis noktasına gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk kontrollerinin ardından Rıdvan T. polis ekiplerince kelepçe takılarak ambulansa götürüldü. Kelepçe takılmasına tepki gösteren Rıdvan T. 'Deliye neden kelepçe takılıyor? Burası Türkiye Cumhuriyeti değil mi? Deli kime zarar verebilir ki?' diye bağırdı.

Hastanede ilk sağlık kontrolleri yapılan Rıdvan T.'nin daha sonra Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edileceği öğrenildi.




Kaynak : İHA

Ruh Sağlığı112 Acil Servis


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