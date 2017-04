Pes dedirtten hırsızlık

Olay, Bolvadin ilçesindeki tarihi Kırkgöz Köprüsü bölgesinde meydana geldi. Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğü tarafından “Akarçay 1” ismi ile yaklaşık 4 yıl önce ilçe merkezi ile Yeşilyurt köyü ve çevresini bağlamak için yaklaşık 40 metre uzunluğundan bir köprü yapıldı. Köprünün sağ ve sol tarafına ise kalın dökme demirden her bir tarafın ağırlığı yaklaşık 1.5 tonu bulan 40 metre uzunluğunda korkuluk yapıldı. Can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile yapılan korkuluklara göz diken hırsızlar ise yaklaşık 2 ay önce geldikleri köprüde korkulukların bir tarafını spiral (taş motoru) gibi kesici aletler kullanarak kökünden kesip götürdüler. Gece saatlerinde yapıldığı tahmin edilen hırsızlık olayında şahısların kestikleri korkulukların bir bölümünü ise köprünün hemen altındaki Akarçaya düşürdükleri de gözlendi. Özellikle Yeşilyurt köyü ve çevre halkının yoğunlukta kullandığı köprünün korkuluklarının bir bölümünün çalınıp götürüldüğünü gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek “bu kadarına da pes” dediler.







“KÖPRÜNÜN MUHAFAZA DEMİRLERİ KOMPLE KESİLMİŞ'



Olayı gördükten sonra yetkililere bilgi veren Nihat Günday isimli vatandaş, kolluk güçlerine bilgi vermesine rağmen konuyla ilgili herhangi bir girişimin yapılmadığından dert yakındı. Olayı gördüğünden büyük bir şok yaşadığını ifade eden Günday, “Ben ailemle birlikte Kırkgöz Köprüsünü gezmeye gelmiştim. Baktım ki köprünün muhafaza demirleri komple kesilmiş, hatta spiral ile kesilmiş. Gördüğümde şok oldum. Kendi kendime dedim, ‘kamuya, DSİ'ye ait bir köprüye bu kadar zarar verilir mi?' Sonra yetkilileri aradım bura konusunda bilginiz var mı? diye. Kimsenin bilgisi olmadığını öğrenince iyice şaşırdım. Buradan yayalar, hayvanlar ve araçlar geçiyor. Akşam olduğunda araç muhafaza demirinin olmadığını görüp çarpsa suyun içerisine düşer. Yine aynı şekilde hayvanlar buradan geçerken birbirleri ile tepişiyor birlerine çarptıkları zaman onlarda suyun içerisine girer. Çocukların özellikle muhafaza demiri olmanda buradan geçmeleri çok tehlikeli, o yüzden yetkililer buna bir çare bulsun” dedi.







'ÇALINAN KORKULUKLARI MECBUREN YENİDEN YAPACAĞIZ'



DSİ Afyonkarahisar İl Müdürü Fatih Kişi ise bir vatandaş kendilerini telefonla arayarak 1 gün önce durumu bildirdiğini ifade ederek, “Vatanda bize ulaştı biz de söz konusu yere bir ekip göndereceğiz ve tespit yapacağız. Ardından köprünün çalınana korkuluklarını mecburen yeniden yapacağız. İnsanların can güvenliğini tehlikeye sokacak bir durum. Ekiplerimizin yapacağı tespit çalışmasının ardından kısa sürede çalınan korkulukları yeniden yapacağız” dedi.







