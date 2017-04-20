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Paris'te silahlı saldırı

Saldırıda iki polisin ağır yaralandığı, saldırganın öldürüldüğü bildirildi.

3. Sayfa / 20 Nisan 2017 Perşembe 22:34
Paris'te silahlı saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'in en önemli caddelerinden Champs Elysees'te polise yönelik bir saldırı gerçekleştiği bildirildi.

BFM televizyonunun haberine göre, iki polisin ağır yaralandığı olayda saldırgan öldürüldü.

Cadde araç trafiğine kapatılırken, polis tarafından vatandaşların bölgeden uzak durması istendi.

Kaynak : AA

PolisFransaParisSaldırı


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