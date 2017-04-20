Paris'te silahlı saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'in en önemli caddelerinden Champs Elysees'te polise yönelik bir saldırı gerçekleştiği bildirildi.



BFM televizyonunun haberine göre, iki polisin ağır yaralandığı olayda saldırgan öldürüldü.



Cadde araç trafiğine kapatılırken, polis tarafından vatandaşların bölgeden uzak durması istendi.

URGENT - Fusillade sur les Champs-Elysées. Gros dispositif de Police sur Place. pic.twitter.com/BvIYTcWJ1c — Remy Buisine (@RemyBuisine) 20 Nisan 2017