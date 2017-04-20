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Önce şiir paylaştı, sonra eşini katletti

KKTC’de yaşayan Özgür Okumuş sosyal medya hesabından “Ayten’in Sonu”şiirini yayınladıktan sonra, şiirde anlatıldığı gibi bir kafede buluştuğu eşini 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Saldırının ardından aynı bıçakla kendini göğsünden yaraladı.

3. Sayfa / 20 Nisan 2017 Perşembe 05:32
Önce şiir paylaştı, sonra eşini katletti

Özgür Okumuş (42) ve Burcu Okumuş (25) çifti 2 yıl önce Zonguldak’ta evlendi ve daha sonra Burcu Okumuş’un üniversite eğitimi alması için KKTC’nin Gazimağusa kentine yerleşti. Çift, geçen yıl aralarında çıkan tartışmalar nedeniyle evlerini ayırdı. Eşiyle sürekli tartışan Özgür Okumuş, önceki gün önce sosyal medya hesabından Ümit Yaşar Oğuzcan’a ait “Ayten’i Markiz pastanesinde vurdular/ Onu ben vurdum / Ayten kanlar içinde düştü yere / Bense ağlıyordum/” dizelerini yayınladı ve ardından eşiyle bir kafede buluştu. Burada tartıştığı eşini, yanında getirdiği bıçakla, biri boynuna ikisi göğsüne olmak üzere 6 yerinden bıçakladı. Daha sonra aynı bıçakla kendini göğsünden yaraladı.




GREV VAR, DOKTOR YOK

Ağır yaralı çift Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak KKTC’de doktorların grevde olması nedeniyle hastanede doktor bulunamadı. İddialara göre, genç kadın hastaneye ulaştığında hâlâ nefes alıyordu. Hastane başhekimi iddiaları yalanlayarak Burcu Okumuş’un ambulansla geldiğinde nefes almadığını duyurdu. Özgür Okumuş’a ise özel bir hastaneden çağrılan doktor müdahale etti.



KADINLAR PROTESTO ETTİ

KKTC’yi dehşete düşüren cinayet, sivil toplum örgütlerini harekete geçirdi. Gazimağusa’da kadın cinayetlerini protesto eden çok sayıda kişi dün öğleden sonra kadınlara yönelik saldırıları kınadı.

Sosyal MedyaProtestoSivil ToplumCinayetGenç Kadın


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