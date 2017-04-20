Önce Putin sonra Trump'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Mayıs’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 16-17 Mayıs’ta ABD Başkanı Donald Trump’la da bir araya gelecek.
Referandumdan evet çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayı içerisinde iki önemli görüşme gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk görüşmesi 3 Mayıs’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci görüşmesi ise Amerika Birleşik Devletlerinin yeni başkanı Donald Trump la Amerika’da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la 16-17 Mayıs’ta bir araya geleceklerini açıkladı.
Kaynak : İHA