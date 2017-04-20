Öğrencisini dersten çıkarıp taciz etti

Olay, Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulu'nda meydana geldi. İddialara göre Sosyal Bilgiler öğretmeni U.K., öğretmenler odasında kimsenin olmadığı sırada odaya tenis raketi almaya gelen kız öğrenci N.U.'ya elle sarkıntılıkta bulundu. N.U., öğretmen U.K.'nın elini ısırıp odadan kaçtı. U.K. daha sonra N.U.'ya olayı kimseye anlatmaması için tehditte bulundu.



Yine iddialara göre öğretmen U.K., Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sırasında sınıfa girerek kız öğrenci A.D.'yi dışarı çıkardı ve kızlar tuvaletine götürdü. A.D., kendisine cinsel organını gösteren öğretmen U.K.'ye tekme atıp tuvaletten kaçtı ve müdürün yanına giderek olayı anlattı. Okul müdürünün durumu polise bildirmesini ardından öğretmen U.K., ile A.D. adlı kız öğrencinin ders sırasında sınftan çıkarılmasına izin veren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni A.L.A. gözaltına alındı. A.L.A., polise ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.



Ortaokul birinci sınıf öğrencileri A.D. ve N.U.'nun aileleri, cinsel istismarda bulunmakla suçlanan U.K.'dan şikayetçi oldu. Suçlamaları kabul etmeyen U.K., yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak : DHA