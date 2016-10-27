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Müge Anlı: 'Devlet Aleyna Tilki'yi ailesinden alabilir'

Müge Anlı, 16 yaşında gece kulüplerinde sahne alan Aleyna Tilki'nin ailesine seslenerek 'Gerekirse devlet anne ve babasından bu türdeki çocukları alabilir" dedi.'

Televizyon / 27 Ekim 2016 Perşembe 17:38
Müge Anlı: 'Devlet Aleyna Tilki'yi ailesinden alabilir'

'Cevapsız Çınlama' klibiyle son günlerin en çok tartışılan isimlerinden olan 16 yaşındaki Aleyna Tilki'ye destekler kadar eleştiriler de var. 2000 doğumlu olan Tilki'ye bir uyarı da Müge Anlı'dan geldi.

16 yaşında gece kulübü ve barlarda sahne alan Aleyna Tilki'ye yaşının küçüklüğünden dolayı eleştiriler gelmeye devam ediyor. Aleyna Tilki'nin ailesine bir uyarıda Müge Anlı'dan geldi. Anlı, Aleyna Tilki'nin ailesine seslenerek 'çocuğunuzu sahneden alın' dedi.

Anlı, 18 yaşından küçük olan herkesin çocuk olduğunu belirterek, küçük olan çocuklara dil uzatmak, göz uzatmak ve ailelerin buna göz yummasının da suç olduğunu söyledi. Aleyna Tilki'nin anne ve babasının bilmeden de olsa çocuk istismarı yaptığını söyleyen Anlı, bir an önce Aleyna'nın sahnelere veda etmesi gerektiğini söyledi.

'GEREKİRSE DEVLET ANNE VE BABASINDAN BU TÜRDEKİ ÇOCUKLARI ALABİLİR'

Aleyna'nın yaşının küçük olmasına rağmen sahne almasını eleştiren Anlı, 'Aleyna'nın sesi güzel olabilir ancak şu anda sahnede olması doğru değil, dedi. Eğer sanatçı olmak istiyorsa konservatuvar okuması gerektiğinin altını çizen Anlı, 2000 doğumlu bir çocuğun sahne almasının doğru olmadığını belirterek, 'gerekirse devlet anne ve babasından bu türdeki çocukları alabilir' dedi.

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