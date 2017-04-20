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Minik yetenekler Anadolu Üniversitesi'de hünerlerini sergiledi

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’nden Okutman Ebru Kemalbay Eren ve Öğretim Görevlisi Seda Hancı’nın çalışmalarıyla düzenlenen "Koro Konseri", Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kültür-Sanat / 20 Nisan 2017 Perşembe 10:26
Minik yetenekler Anadolu Üniversitesi'de hünerlerini sergiledi

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, korodaki çocukların çeşitli hayvanların sesini çıkarmasıyla başladı.

Sahnede, hayvan hareketleri yapan ve seyircilere keyifli anlar yaşatan çocuklar, konserin sadece müzik odaklı olmadığını yansıtarak oyunculuk hünerlerini de gösterdi.

Daha sonra koro düzeniyle yeniden sahnedeki yerini alan minik yetenekler, seyircilerden büyük alkış aldı. Kaynak : İHA


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