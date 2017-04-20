Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, korodaki çocukların çeşitli hayvanların sesini çıkarmasıyla başladı.



Sahnede, hayvan hareketleri yapan ve seyircilere keyifli anlar yaşatan çocuklar, konserin sadece müzik odaklı olmadığını yansıtarak oyunculuk hünerlerini de gösterdi.



Daha sonra koro düzeniyle yeniden sahnedeki yerini alan minik yetenekler, seyircilerden büyük alkış aldı. Kaynak : İHA