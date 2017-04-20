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Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı

Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ile Yozgat için kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına uyarısı yapıldı.

Yaşam / 20 Nisan 2017 Perşembe 13:53
Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ile Yozgat'ta yarın kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Rüzgarın saatteki hızının yer yer 60 ila 80 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi gibi durumlara karşı tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak : AA

DoğalgazYozgatMeteorolojiKarbonmonoksit Zehirlenmesi


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