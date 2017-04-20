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Mersin'de cezaevinde jandarma gardiyan kavgası

Mersin Kapalı Cezaevi'nde gardiyanlar ile jandarma arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

3. Sayfa / 20 Nisan 2017 Perşembe 11:20
Mersin'de cezaevinde jandarma gardiyan kavgası

Edinilen bilgiye göre, sabah cezaevine giriş sırasında kapıda görevli jandarmanın bir gardiyana kimlik sorması üzerine tartışma yaşandı. Diğer jandarma ve gardiyanların da karıştığı tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda en az 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar, Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet Savcılığı cezaevinde savcılık inceleme başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

MersinJandarma


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