Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

2 Nisan Pazar günü binlerce aday YDS için sıra başında ter döktüler. O günden beri YDS sonuçları 2017 için meraklı bekleyiş bugün sona erdi.



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YDS'DE BAZI SORULAR İPTAL EDİLDİ



ÖSYM, sonuç açıklama bilgisini resmi internet sitesi üzerindne şu şekilde duyurdu;



'2 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı İlkbahar Dönemi'ne (2017-YDS İlkbahar Dönemi) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olupFarsça Testindeki 18. sorunun iptal edilmesine,İtalyanca Testindeki 77. sorunun iptal edilmesine, İtalyanca Testindeki 67. sorunun “D” olarak girilmiş cevabının “C” olarak değiştirilmesinekarar verilmiştir.



Sınav sonuçları, 20 Nisan 2017 tarihinde saat 15:15'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden açıklanacak olup adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.



Adaylara saygıyla duyurulur.'



YDS PUANI NERELERDE KULLANILIR?



ÖSYM yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için artık YDS adı altında tek bir sınav yapıyor. O nedenle YDS, yüksek lisans ve doktora yapacaklar, dil tazminatı alacaklar, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenler gibi çok büyük bir kitleyi ilgilendiriyor.



YDS puanları ve seviyeleri



Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

