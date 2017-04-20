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Mavi Jeans halka arz için SPK'ya başvurdu

Mavi Jeans, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na beklenen başvuruda bulundu.

Ekonomi / 20 Nisan 2017 Perşembe 09:32
Mavi Jeans halka arz için SPK'ya başvurdu

Ünlü hazırgiyim markası Mavi Jeans, halka arz oluyor.

Bloomberg News'in haberine göre Mavi Jeans, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.

Şirketin hissedarları Akarlı ailesi ve girişim şirketi Turkven, daha önce halka arz için yatırım bankaları Goldman Sachs ve Bank of America'ya yetki vermişti.

Mavi Jeans'in değerin yaklaşık olarak 800 milyon dolar civarında hesaplanıyor.

Halka arzın Türkiye'de yılın en büyük işlemi olması bekleniyor.

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