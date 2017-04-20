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Kadın bankacı zimmetten tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma İlçesi’nde, zimmetine geçirdiği 5 milyon lirayı sevgilisi T.Y.'nin hesabına aktardığı iddia edilen bankacı 38 yaşındaki Görkem D. dün tutuklanarak cezaevine konuldu.

3. Sayfa / 20 Nisan 2017 Perşembe 13:42
Kadın bankacı zimmetten tutuklandı

Bandırma'da özel bir bankada çalışan Görkem D. iddiaya göre, 2012 yılından itibaren müşterilerinin hesabından zimmetine geçirdiği paraları ticaretle uğraşan T.Y. adlı sevgilisinin hesabına aktardı. Olay, bir müşterinin şüphelenip hesap hareketlerini takip etmesi sonucu ortaya çıktı. Yapılan şikayet üzerine bankaya gelen müfettişleri gören Görkem D., İstanbul'a kaçtı. Yapılan inceleme sonrası Görkem D.'nin bazı müşterilerinin hesabından usulsüz şekilde 5 milyon lirayı zimmetine geçirdiği ve bu paraları sevgilisi olduğu öne sürülen T.Y.'nin hesabına aktardığı öğrenildi.

Polis tarafından arandığını öğrenen Görkem D., İstanbul'dan avukatı ile gelip Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. İfadesinin ardından dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtekarlık suçlarından adliyeye çıkartılan Görkem D. tutuklanarak cezaevine kondu. İddialarla ilgili olarak T.Y. de aranıyor.

Soruşturmanın sürdürüldüğünü belirten yetkililer, Görkem D.'nın zimmetine geçirdiği paranın miktarının artabileceğini söylediler.

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