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İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu

İstanbul'da bu sabah polis FETÖ /PDY yönelik 70 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 20 Nisan 2017 Perşembe 08:11
İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kent genelinde sabahın erken saatlerinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında ekipler, Üsküdar Acıbadem Mahallesi Yaprak Sokak'ta 4 katlı bir binaya girerek burada arama yaptı. Polis ekipleri belirlenen adreslerde aramalar gerçekleştirerek birçok kişiyi gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan yerleşkesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaynak : İHA

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