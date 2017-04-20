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Hakkari şehidi Harun Şenözüar'ın son paylaşımı yürekleri dağladı

PKK saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar'ın eşine yolladığı son mesaj ortaya çıktı: Bu görev ölürsem çocuğun adını Harun koy

Güncel / 20 Nisan 2017 Perşembe 01:23
Hakkari şehidi Harun Şenözüar'ın son paylaşımı yürekleri dağladı
Video için tıklayın

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar'ın eşi Melek Şenözüar tarafından çekilen ve Ahmet Şafak'ın seslendirdiği parçaya eşlik ettiği video sosyal medyada milyonları ağlattı.

Hakkari'de, Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığı 1'inci Komando Bölük Komutanlığı emrinde roketatar nişancısı olarak görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar, 16 Nisan 2017 tarihinde Kaletepe bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmıştı. Tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesinde şehit olan Şenözüar, İzmir'in Torbalı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

MİLYONLAR AĞLADI

25 yaşındaki şehit uzman çavuşun son görüntüsünü ise 8,5 aylık hamile olan eşi Melek Şenözüar paylaştı. Eşinin çektiği görüntülerde, Ahmet Şafak'ın seslendirdiği 'Kan Uykusu' adlı parçaya eşlik eden şehidin son görüntüsü görenleri ağlattı. Sosyal medyada binlerce kişinin paylaştığı videoda, parçaya yanık ve işten bir sesle eşlik eden Harun Şenözüar'ın otomobil kullanırken görüntüsü yer alıyor.



EŞİNDEN SON MESAJ

'SON NEFESİME KADAR BU KALPTESİN'

Videoyu paylaşan eşi ise herkesi ağlatan şu notu düştü:

'Hakettiğin yerdesin Allah'ın yiğidi. Sana böylesi yakışırdı. Oğlunda senin gibi bir yiğidin parçası. Ait olduğun yerdesin, bizimlesin. Kavuşmamız hep ebedi. Kara toprak bile ayıramaz. Ben seni 3 günlük sevmedim. Ömrüm, son nefesime kadar bu kalptesin.'

İŞTE SON MESAJLAŞMA

Öte yandan, şehit ile eşinin son mesajları da ortaya çıktı. Şehit Uzman Çavuş, eşine, 'Bu görev ölürsem çocuğun adını Harun koy' diye mesaj attı. Ardından ikili arasında saat 22.00 sıralarında tekrar mesajlaşma gerçekleşti. Torbalılı şehidin mesajında, 'Ben ölcem galiba' diye yazdı. Eşinin 'Ne oldu ya' diye yanıt verdiği sözlerin ardından şehit uzman çavuş, 'Geçende son 20 gün diyordun. Şimdi de son görevindir diyorsun. Belki de Allah söyletiyordur. Ölürüm belki. Tabutum gelir' diye yazdı.



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