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Film gibi uyuşturucu operasyonu

İçel polisi, kent girişinde durdurduğu bir arabada yaptığı aramada 23 paket halinde 66 kilo esrar ele geçirdi. Filmleri aratmayan operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 20 Nisan 2017 Perşembe 15:39
Film gibi uyuşturucu operasyonu
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şahısların Doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucu maddelerini kentte getirerek torbacı tabir edilen sokak satıcılarına verip, sokak aralarında, parklarda, okul önlerinde gençleri zehirleyeceklerinin bilgisine ulaştı. Bu kapsamda çalışma başlatan ekipler, şahısların öncü ve artçı şeklinde 2 arabayla kentte giriş yapacaklarını belirledi. 


Bunun üzerine Serbest Bölge Otoban Gişelerinde uygulama noktası kurulurken, diğer ekipler de belirlenen araçları takibe aldı. Şahısların kullandığı araçlar uygulama noktasında geldiğinde arkalı, önlü sıkıştıran ekipler, şahısları etkisiz hale getirdi. Uyuşturucu arama köpeğinin de katıldığı operasyonda, araç içerisinde yapılan aramada 23 paket halinde 66 kilo esrar geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : İHA

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