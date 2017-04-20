Erdoğan'dan YSK kararı ile ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimle ilgili oluşturulmak istenen algıya ve CHP'nin AYM itirazına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan 'YSK'nın kararı kesin. Bu iş bitti. Halkım yüzde 52 ile evet kararı vermiştir. Bu iş AYM ve AİHM'in yetki alanında değil. Kimsenin milletin iradesine saygısızlık hakkı yok' dedi.



'AGİT'İN TARAFSIZLIĞINA NASIL İNANAYIM?'



Avrupa'daki 'Evet' oranlarını değerlendiren Erdoğan, 'Avrupa'nın müdahalesi ters tepti' dedi. AGİT'in raporuna değinen Erdoğan 'Tarafsız ve bağımsız olmaları gerekir. AGİT'in tarafsızlığına nasıl inanayım?' ifadesini kullandı.



16-17 MAYIS'TA TRUMP İLE GÖRÜŞECEĞİZ



Erdoğan ayrıca 16-17 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini açıkladı.

