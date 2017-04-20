Dünya çocukları Külliye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 ülkeden gelen çocukları kabulünde konuştu.



'Suriye ve Irak'ta, Somali başta olmak üzere açlığın pençesine düşen tüm çocuklara buradan şahsım, sizler ve ülkemin adına selamlarına gönderiyorum. Dualarımız onlarla.



Kısa bir süre önce Suriye'de kimyasal silahlarla öldürülen ikiz çocuğun babasını ülkeme davet ettim, kendisini Hatay'da ağırladım.



Suriye ve Irak'tan ülkemize gelen büyük bölümü çocuk olan 3 milyon sığınmacıya kapılarımızı açtık, onların tüm bakımlarını üstlendik. Eğitimi ile sağlığıyla ilgilenip eksikleri gideriyoruz. Pek çok ülkede yardım, eğitim ve sağlık faaliyetleri yürütüyoruz.'

