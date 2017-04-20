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Dünya çocukları Külliye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 ülkeden gelen çocukları Külliye'de kabul etti. Çocuklara hitap eden Erdoğan, Türkiye'nin mazlum ülkelere her zaman yardımcı olduğunu hatırlatarak, "Pek çok ülkede yardım, eğitim ve sağlık faaliyetleri yürütüyoruz" dedi.

Siyaset / 20 Nisan 2017 Perşembe 13:46
Dünya çocukları Külliye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 ülkeden gelen çocukları kabulünde konuştu.

'Suriye ve Irak'ta, Somali başta olmak üzere açlığın pençesine düşen tüm çocuklara buradan şahsım, sizler ve ülkemin adına selamlarına gönderiyorum. Dualarımız onlarla.

Kısa bir süre önce Suriye'de kimyasal silahlarla öldürülen ikiz çocuğun babasını ülkeme davet ettim, kendisini Hatay'da ağırladım.

Suriye ve Irak'tan ülkemize gelen büyük bölümü çocuk olan 3 milyon sığınmacıya kapılarımızı açtık, onların tüm bakımlarını üstlendik. Eğitimi ile sağlığıyla ilgilenip eksikleri gideriyoruz. Pek çok ülkede yardım, eğitim ve sağlık faaliyetleri yürütüyoruz.'

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