Dev FETÖ operasyonu: 85 gözaltı kararı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün yapılanmasında aktif rol oynadığı değerlendirilen kişiler tespit edildi.



Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yeteri kadar delil elde edilen şüpheliliere yönelik etaplar halinde operasyon gerçekleştirdi.



Bugüne kadar yapılan 6 etap operasyonda, haklarında işlem yapılan 285 şüpheliden 197'si tutuklandı.



Alınan ifadeler doğrultusunda örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan da çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında, "örgütte yöneticilik yapma", "terör örgütüne üye olma", "terör örgütüne finans sağlama", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına karıştıkları değerlendirilen kişiler belirlendi.



Bunun üzerine operasyonun 7. etapı için Konya merkezli 23 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 85 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 30 kişi gözaltına alındı.



Şüpheliler arasında sözde, "il ilçe imamı", "büyük küçük bölge imamı", "ünite imamı", "bölge talebe mesulu", "şehir dışı talebe mesulu", "arama tarama mesulu", "bölge muhasebecisi", "eyalet mesulu", "eyalet muhacir mesulu", "mutevelli grubu sohbet hocası", "ser rehber" gibi pozisyonlarda görev alanlar bulunuyor.



Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 16'sının, aynı suç kapsamında tutuklu oldukları öğrenildi.

Kaynak : AA